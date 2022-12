Le Président Macky Sall en visite au Japon : Les principaux axes d’un partenariat multisectoriel Annoncée comme événement de haute portée, la visite de travail du Président Macky Sall s’inscrit dans la volonté des deux pays, de renforcer l’investissement, la coopération bilatérale, avec notamment deux importants accords relatifs, respectivement, à la dotation d’un laboratoire national d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et au Programme pour l’amélioration de l’éducation.

De la transformation structurelle de l’économie et la croissance, au développement du capital humain et la protection sociale, les relations entre les deux pays n’épargnent aucun secteur, comme l’illustre le Plan d’opérations du Japon au Sénégal, pour la période 2015-2019, qui ciblait les domaines prioritaires suivants :



1- Le Programme de renforcement du fonctionnement urbain de Dakar :

Ce programme porte sur l’aménagement d’infrastructures économiques et sociales pour le développement de la métropole de Dakar et l’intégration régionale à travers des projets d’investissements, des prêts concessionnels et des subventions. Ainsi, il appuie la croissance économique durable, avec un impact au niveau régional et porte sur :



 L’Étude préparatoire pour le Projet d’urgence de renforcement et de

réhabilitation du réseau de transport d’énergie de la région de Dakar ;



 Le Projet de construction de l’usine de dessalement de l’eau de mer aux Mamelles.



2- Le Programme d’appui à l’amélioration de l’économie rurale

En vue de booster l’économie rurale, le programme accorde la priorité à la culture du riz et vise, entre autres, l’amélioration de la productivité, de la distribution, de la gestion des fermes.



Le programme intègre les objectifs de la Stratégie nationale de Développement de la Riziculture (SNDR) adoptée dans le cadre de la Coalition africaine pour le Développement de la Riziculture (CARD). Il s’agit aussi de stimuler le développement global de l’économie rurale et la résilience contre le risque du changement climatique, par l’assurance de durabilité des bases de production, l’augmentation des revenus des

ruraux, la diversification des sources de revenus, la création d’activités économiques et la maîtrise de la dégradation de l’environnement, du point de vue du développement communautaire intégré. Les projets phares de ce programme sont :



 Le Projet d’amélioration de la productivité du Riz dans les aménagements hydroagricoles dans la Vallée du Fleuve Sénégal (PAPRIZ2)



 Le Projet d’appui à la production durable du riz pluvial



 Le Projet de renforcement des capacités pour le contrôle de la dégradation des terres et la promotion de leur valorisation dans les zones de sols dégradés (CODEVAL)



 Le Projet d’appui visant à propulser le développement rural en assurant l’harmonisation de l’écologie et l’économie : Promotion des Écovillages



 Le Projet de renforcement des capacités des petits producteurs horticoles



 Le Projet de Renforcement des Capacités en matière de Gouvernance de la Sécurité alimentaire et de la Résilience



 Le Projet pour l’accroissement de revenus dans les communautés Rurales, grâce à la circulation des ressources locales « École Ferme » au profit des jeunes villageois



 Le Programme des volontaires dans les domaines de l’agriculture et du

développement rural



3- Le Programme de promotion de la pêche durable

Ce programme vise le développement de chaîne de valeur, à travers le renforcement des capacités des acteurs et des agents techniques, en matière de la gestion des ressources halieutiques. Il concerne :



 Le Projet d’étude de la promotion de la cogestion des pêcheries par le

développement de la chaîne de valeur (PROCOVAL)



 L’étude préparatoire du Projet d’aménagement et d’équipements de quais de pêche agréés pour la valorisation des produits issus des initiatives de gestion durable des ressources halieutiques, dans le département de Mbour



 L’usine de fabrication de pirogues en fibre de verre (BOP business promotion)



 Le Projet de Renforcement de Capacités pour la Cogestion des Pêcheries dans les Pays d’Afrique de l’ouest (COPAO)



 Le Programme des volontaires dans le domaine de la pêche



4- Le Programme d’appui à la Couverture santé universelle



Le programme porte sur l’atteinte des objectifs de la Couverture Santé Universelle au Sénégal. La coopération porte sur la Santé maternelle et infantile, la gouvernance, les ressources humaines en santé, ainsi que l’assistance à la politique de la Couverture Maladie Universelle (CMU). Sont concernés :



 Le Projet de renforcement des soins de santé maternelle et néonatale au Sénégal (PRESSMN) Phase 2 et 3



 Le Projet de construction du centre d’application pour la santé de la mère et de l’enfant à l’ENDSS



 Projet d’appui au renforcement du système de santé (PARSS) Phase 2



 Le Programme d’appui à la CMU



 Le Projet de renforcement des capacités du système d’assurance maladie communautaire et des initiatives de gratuité des soins de santé



 Le renforcement des capacités des enseignants des écoles d’infirmiers et de sages-femmes des pays francophones d’Afrique (Phase 2)



 Le Programme des volontaires dans les domaines de la santé : sage-femme, infirmier, entretien des équipements médicaux, service administratif



5- Le Programme pour l’amélioration de l’éducation



Il porte sur l’appui à l’amélioration de la qualité de l’apprentissage, notamment les mathématiques et les sciences, l’amélioration à l’accès à l’enseignement secondaire et l’amélioration de l’environnement scolaire.



Au niveau de la formation professionnelle, le renforcement des capacités du Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT) est visé, afin que le centre joue un rôle d’institut d’excellence en matière de formation des ressources humaines de l’industrie.



Le programme porte sur :



 Le Projet de construction et d'équipement d'un Centre Régional de Formation du Personnel de l'Education (CRFPE) à Fatick



 Le Projet de construction de salles de classe pour l'enseignement moyen dans la banlieue de Dakar et les régions de Kaolack, Thiès et Fatick



 Le Projet d'Amélioration des Apprentissages en Mathématiques à l'Elémentaire (PAAME)



 Le Programme des volontaires dans le domaine de l'éducation de base



 Le Projet d’amélioration de la capacité d’organisation du Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal-Japon



 Le diplôme de master et programme de stage dans le cadre de l’Initiative africaine de l'enseignement professionnel en faveur des jeunes (Initiative ABE)



 Le Programme des volontaires dans les domaines de la formation professionnelle et technique.



