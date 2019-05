Le Président Macky Sall reporte ses nominations ...Ces DG et PCA sur siège éjectable... Dans le mille ! On avait vu juste en ébruitant les surprenantes mesures individuelles qui ont eu lieu à la date indiquée (le 8 mai dernier).

Nous annoncions en effet que le ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, le Ministère des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, le ministère des Finances ...sont concernés.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mai 2019 à 18:31 | | 0 commentaire(s)|

Qui plus, d'autres départements, notamment des agences dont les administrateurs "pensent qu'ils sont oubliés par qui vous savez" entre autres directions seront chamboulés.

Et, des informations en notre possession, l'homme fort du Sénégal (le Pr Macky Sall), qui a demandé un recensement exhaustif des différentes ministères, directions et agences "a déjà une idée pour chaque département, le profil de l'emploi...".



Seulement, celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif, dans un souci permanent d'avoir une prise directe sur les politiques publiques pour avoir opté et/ou adopté un régime présidentiel allusion faite à la suppression du poste de Premier Ministre, a du ranger dans son coffre fort sa liste de nominations, le temps de se rendre au pays de Marianne. En effet, le Président Macky, pour ceux qui l'ignorent encore, est attendu en France à compter de ce 14 Mai 2019 .



En somme, de surprenantes mesures individuelles auront lieu à l'issue de la prochaine réunion du Conseil des Ministres. "Et, ce sera ainsi après chaque Conseil" nous souffle une source jusqu'ici fiable.



Il nous revient de notre interlocuteur que Macky, qui "a découvert beaucoup de choses et des trucs peu orthodoxes", piaffe d'impatience d'être en contact direct avec les niveaux administratifs chargés de la mise en oeuvre de ses politiques.



Doté d'un sens politique instinctif, hors du commun pour avoir été formé à bonne école, Macky a fini de décoder les dynamiques du pouvoir. Il entend créer des liens de confiance avec le peuple Sénégalais surtout avec ceux-là qui n'ont pas voté pour lui lors de la dernière Présidentielle.



Des informations glanées, il ressort que le Pr Macky Sall, faisant jusqu'ici preuve d’intelligence situationnelle, a pu identifier et connaitre les vrais acteurs. Le chef de l'Etat a, in fine, repéré les profils influents mais surtout crédibles à même de lui permettre de faire valoir ses idées pour un Sénégal émergent.



" Macky a délibérément feint la myopie par exemple sur ce PCA en service depuis le magistère de Wade. C'est pour des raisons humanitaires qu'il l'a laissé au poste et pourtant ce PCA est un parent d'un farouche pourfendeur du Président de la République. C'est dire qu'il sait tout et comme vous dites qui est qui et qui fait quoi"



En un mot, ceux-là récalcitrants, ces autres ministres, ministres-conseillers on ne peut plus zelés, ces conseillers spéciaux indélicats, entre autres DG et PCA bref nombre de collaborateurs du chef de l'Etat, qui pensent avoir échappé à son sabre, prennent des vessies pour des lanternes. Parole de dakarposte !



Les prochains jours, nous édifieront bien !

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos