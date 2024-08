Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu le Président du gouvernement du royaume d'Espagne, Pedro Sanchez, ce jeudi

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu aujourd'hui le Président du gouvernement du royaume d'Espagne, Pedro Sanchez, en tournée en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre, qui s'inscrit dans un contexte de renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et l'Espagne, a permis d'aborder des questions cruciales portant sur la migration, l’agriculture, la formation technique et professionnelle et les infrastructures. Deux accords ont été signés entre le Sénégal et l'Espagne pour renforcer la coopération en matière de migration et de lutte contre le crime transnational.

