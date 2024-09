Le Président réagit aux propos de Cheikh Omar Diagne «L’Etat ne ménagera aucun effort pour asseoir le respect du culte…»

Il ne l’a pas nommé, mais le chef de l’Etat a réagi aux propos de Cheikh Omar Diagne qui suscitent une grosse polémique. «Le président de la République a réitéré l’engagement de l’Etat à ne ménager aucun effort pour asseoir le respect du culte et perpétuer la mémoire de nos mémorables guides religieux qui ont fortement contribué à la consolidation de l’unité nationale, à l’intégration africaine et au rayonnement international du Sénégal», lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres, rapporte Bes Bi.



Dans ce sens, Bassirou Diomaye Faye a annoncé qu’il se rendra, à l’occasion de la célébration du Maouloud, respectivement à Kaolack, Tivaouane, Thiénaba, Thiès et Ndiassane pour des visites de courtoisie aux Khalifes généraux et Chefs religieux dans ces localités.