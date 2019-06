Le Procureur requiert un an ferme contre Abdoul Mbaye

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019 à 19:23 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, risque un an de prison ferme si le juge de la Cour d’appel de Dakar suit le requisitoire du parquet.



Le Procureur général de la Cour d’appel de Dakar a, en effet, estimé qu’Abdoul Mbaye est coupable des faits de faux qui lui sont reprochés et doit être sévèrement sanctionné.



Le banquier qui s’est mué en homme politique est en procès contre son ex-épouse, Aminata Diack, qui l’accuse d’avoir traficoté leur certificat de mariage dressé sous le régime de la monogamie pour pouvoir épouser une autre femme.



En première instance, le tribunal correctionnel de Dakar l’avait relaxé purement et simplement. Mais le Procureur qui n’était pas content du jugement avait automatiquement interjeté appel.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos