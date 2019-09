Le "Projet collines de GUEREO" et les populations: Vers un dénouement heureux

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Septembre 2019 à 21:05 | | 0 commentaire(s)|

L'affaire avait suscité plusieurs réactions de la part des populations de GUEREO et même de la presse locale. Le projet les collines de GUEREO s'étend en effet sur plusieurs hectares, délivrés aux promoteurs par l'ancien PCR, Ousmane Lo.



Dans un premier temps, plusieurs paysans ont été indemnisés à hauteur de 400 millions de CFA , c'est ainsi que des problèmes techniques ont surgi de nulle part remettant en cause tout le projet qui devrait permettre à plusieurs jeunes du village de s'offrir un travail.



D'après nos sources, une rencontre est prévue ce mercredi entre le promoteur du projet, Pascal, et une partie des populations pour trouver une solution à l'amiable.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos