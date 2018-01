Le Ps de Kolda bénit le compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar et crache sur Khalifa Sall et Cie Apres l’exclusion de certains militants, le Parti socialiste continue de rassembler ses troupes. Apres la région de Louga, c’est au tour du Parti socialiste de la région de Kolda, de rencontrer le secrétaire général dudit parti, Ousmane Tanor Dieng, à leur siège situé à Colobane. Au menu, les anciens camarades de Khalifa Sall ont discuté de la situation politique, de la vie du parti, des relations avec BBY, des perspectives et situation socio-économique du pays et de leurs localités.

Ils ont été nombreux à rallier Dakar à la rencontre de leur mentor. Les responsables socialistes de la région de Kolda ont été reçus par le secrétaire général du Parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng, à la Maison du parti ce mercredi, pour débattre sur la situation socio-économique et politique du pays mais aussi, de remettre les choses à plat après l’exclusion de certains militants.





Pour la région de Kolda, il y a certains camarades qui se sont auto-exclus et naturellement, ils ont été remplacés le plus rapidement possible selon Boubacar Mané, le secrétaire général de l'Union régionale du Parti socialiste, qui explique que « le Parti socialiste est un parti méthodique et bien organisé. S’il y a quelqu’un qui veut sortir du parti il est libre de le faire mais nous n’accepterons pas que des gens sèment la pagaille au sein de notre formation politique. Nous saluons l’exclusion de ces militants qui ramaient à contre-courant ».



Selon, Boubacar Mané, secrétaire général de la coordination du département Ps de Kolda, « en juin 2018, le congrès doit se tenir. Mais d’ici là, nous devons vendre les cartes. Pour qu’on puisse procéder à la vente des cartes, il faut que les camarades viennent rencontrer le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, pour amener les camarades dans l’organisation et la méthode que le Parti socialiste connaît et également les sensibiliser, pour les prochains renouvellements ».



Il ajoute qu’« il faut vendre les cartes dans la transparence, dans la solidarité, dans l’équité et la justice. Nous allons nous battre sur ça au niveau de la base où il y a généralement dans les régions comme dans nos coordinations, des problèmes, les camarades vont revendre les cartes et aller directement au congrès ».



La situation économique du pays a été aussi au menu de cette rencontre, notamment la situation de la campagne de la commercialisation arachidière qui selon, le responsable socialiste du département de Vélingara, Seyfoulaye Baldé, intéresse le Sénégal et particulièrement, la région de Kolda qui est une région agricole.



Dans ce sens des lenteurs ont été remarquées selon Seyfoulaye Mané, qui se félicite des efforts du gouvernement, avec l’obtention d’un financement qui va permettre de poursuivre cette campagne et la rendre plus fluide et adéquate.



En ce qui concerne l’environnement, le Ps de Kolda félicite également le gouvernement et salue la contribution du Parti socialiste. « Nous demandons à l’Etat de poursuivre ses efforts dans le sens de la lutte contre le vol de bétail et la déforestation dans la région de Kolda, qui est une préoccupation », rappelle M. Mané, qui encourage Ousmane Tanor Dieng à poursuivre son compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar.













Cheikh Makhfou Diop Leral.net





