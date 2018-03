Le Pur prévient Macky Sall : "Le parrainage risque de mettre le pays à feu et à sang…"

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Mars 2018 à 11:05

Le Parti de l’Unité et du rassemblement (Pur) rejette le système de parrainage aux élections et met en garde le pouvoir quant à son instauration.



«Je ne sais pas quel hérésie a piqué ceux qui nous proposent ce parrainage. Il y a un véritable problème au niveau du parrainage qui risque de mettre le pays à feu et à sang », a averti mardi, le député El Hadji Sall, coordonnateur du Pur.



Le projet de loi pour la modification du Code électoral est déjà sur la table du Président de l’Assemblée nationale et sera, examiné dans les prochains jours. Plusieurs partis de l’opposition ont exprimé leur opposition au texte de loi. Les plus radicaux regroupés autour de l’Initiative pour des élections démocratiques (Ide) annoncent un grand rassemblement devant l’Assemblée nationale, le jour du vote.



«Si l’assemblée nationale vote cette loi, la résistance va continuer. Nous ne l’accepterons pas », a pour sa part indiqué Issa Sall. En voulant instaurer le système de parrainage poursuit-t-il dans L’Observateur, « Macky Salll veut poursuivre sa démarche consistant à éliminer les des adversaires politiques, ceci, après l’emprisonnement et l’exil forcé de certains potentiels candidats.»



Parce que, ajoute-t-il, quand vous demandez à quelqu’un 70 000 signatures, c’est lui faire en sortes que cette personne ne soit pas candidate aux élections. Ils veulent laisser les partis qui ont la possibilité d’avoir 70 000 signatures déposer leurs candidatures, pour ensuite les invalider.»

