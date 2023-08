Le RJPAO Sénégal soutient et exprime sa profonde solidarité à Dr Toussaint Manga

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Août 2023 à 17:34 | | 0 commentaire(s)|

Le Réseau Jeunesse et Politique en Afrique de l’Ouest (RJPAO Sénégal) exprime sa profonde solidarité envers Docteur Toussaint Manga, membre du réseau, qui traverse actuellement des moments difficiles. Nous tenons à lui offrir tout notre soutien moral en cette période.



M. Toussaint Manga, homme politique et ancien député, fait face à une situation délicate en relation avec ses activités politiques. Le RJPAO Sénégal demande respectueusement aux autorités judiciaires de considérer la possibilité de sa libération, afin de lui permettre de retrouver sa famille.



En ces temps où la jeunesse politique joue un rôle crucial dans la construction de notre nation, le RJPAO Sénégal encourage vivement les jeunes à cultiver la paix et à s'engager politiquement dans le respect strict des lois de la République.



Nous réaffirmons notre attachement inébranlable aux principes fondamentaux de l'État de droit, du respect des institutions et de la préservation de la paix et de la stabilité au Sénégal.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook