Le Ramadan de l'international français N'Golo Kanté

Alors qu'en accord avec Didier Deschamps, les Bleus concernés ont pris officiellement la décision de ne pas faire le Ramadan qui s'étend entre mi-mai et mi-juin, N'Golo Kanté jouerait-il les petits cachottiers ? En plein stage de préparation, le milieu tricolore a été filmé en train de faire semblant de boire après un exercice sur le terrain, en lâchant un grand sourire.



Après 2 jours de repos, les Bleus ont retrouvé hier les terrains d'entraînement. Une séance débutée par 20 minutes de course par petits groupes. #FiersdetreBleus



Jérôme Rothen a raconté une anecdote à ce sujet dans l'émission Le Vestiaire sur Sfr Sports, quand il était coéquipier de Kanté à Caen en 2013. Le milieu de terrain jeûnait durant la préparation estivale du Stade Malherbe de Caen. « Il faisait très chaud. Tu sentais qu'il était en souffrance. Et il ne voulait le dire à personne. Il se présentait aux repas et c'était terrible. J'étais à côté de lui et il me disait : "S'il te plaît, ne dis rien". Il ne voulait pas que l'entraîneur le sache. Il avait une assiette et il n'y touchait pas. Notre préparation était dure. Et il n'a rien dit. Il a tout fait comme ça. »



Pour N'Golo Kanté, faire du sport sans boire, c'est de l'eau.













SoFoot