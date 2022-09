Le Real Madrid a un plan en cas d'exclusion de la LDC En avril 2021, vingt clubs européens avec en tête, le Real Madrid, avaient voulu fausser compagnie à l'UEFA et créer un championnat entre eux : "The Super League". L'UEFA, ne voulant pas laisser ce genre de mouvement impuni, réfléchirait à exclure le club espagnol de la Ligue des Champions.



Le Real Madrid a gagné quatorze Ligues des Champions mais pourrait bien se voir exclure de cette dernière pour plusieurs saisons. En effet, en avril 2021, vingt clubs européens avec en tête, le Real Madrid avaient voulu créer une compétiton entre eux "The Super League", jugeant que leurs championnats respectifs n'étaient pas assez compétitifs.



Ce projet n'avait pas plu du tout aux supporteurs mais aussi à l'UEFA, et à certains gouvernements qui n'avaient pas caché leur opposition à ce projet. Face à la pression mise par les opposants, le projet avait éte abandonné trois jours plus tard.



L'UEFA ne voulant pas laisser ce genre de comportement impunit a attaqué en justice le Real Madrid, club moteur du projet. Les Merengues risquent une expulsion de la Ligue des Champions et connaitront le verdict début 2023 au plus tard.



Le principal problème que provoquerait cette sanction, outre le plan sportif, serait une nette baisse des revenus du club madrilène. Cependant, Florentino Pérez a plus d'un tour dans son sac et, il aurait déjà anticipé ce potentiel trou de trésorerie.



Le géant madrilène dispose de 780 millions d'euros

Le Real Madrid s'est déjà préparé financièrement à cette sanction et, possède 780 millions d'euros de côté, entre les politiques de trésorerie et de crédit. La Casa Blanca a également prévu de doubler sa valeur marchande grâce à la construction de son nouveau stade.



"La projection est que les deux entreprises apporteront un revenu supplémentaire par an qui multiplierait par deux le chiffre d'affaires annuel du Real Madrid, soit bien au-delà du milliard d'euros" indique le quotidien 'Vozpópuli'. De quoi être tranquille pour quelques années.

