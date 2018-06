Du nouveau au Real Madrid. Le champion d’Europe officialise la signature de Andriy Lunin, un jeune (19 ans) gardien de but international ukrainien (2 sél.).



L’intéressé arrive en provenance de son pays natal et du FK Zorya Louhansk. Il s’est engagé pour les six prochaines années en faveur de la Casa Blanca, a annoncé le club.