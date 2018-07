Le Real prêt à lâcher Ronaldo pour se ruer sur Neymar?

Un départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid cet été ne paraît plus illusoire. Les rumeurs l’envoient à la Juventus Turin. Fred Hermel, correspondant pour RMC Sport à Madrid, fait le point sur ce dossier brûlant qui pourrait avoir des conséquences sur le PSG.



Ce n’est pas la première crise entre Cristiano Ronaldo et le Real Madrid. Mais ce sera peut-être la dernière d’une longue et belle histoire de neuf ans. Les rumeurs enflent depuis quelques jours autour d’un possible départ de CR7 de la maison blanche cet été malgré un contrat qui le lie avec le club madrilène jusqu’en juin 2021. Et la destination serait trouvée: la Juventus Turin. L’After Foot a débattu jeudi de ce possible transfert à sensation avec le correspondant à Madrid de RMC Sport, Fred Hermel.



Ce dernier a rappelé pourquoi un départ de Ronaldo du Real n’était plus illusoire. Et surtout anticipé déjà sur le possible après-CR7 à Madrid. "Ils vont être comme des malades pour avoir Neymar", prévient Fred Hermel en cas de départ de l’international portugais.