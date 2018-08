Le Real réussit ses débuts en liga

Real Madrid-Getafe 2-0

Real Madrid : Carvajal (20e), Bale (51e)

Après la Supercoupe d’Europe perdue face au voisin, l’Atlético, mercredi dernier (2-4, ap), le Real Madrid voulait soigner ses débuts en Liga. Et cela s’est fait sans vraiment trembler face à Getafe (1-0). Troisième meilleure défense de Liga la saison dernière, le club de la banlieue madrilène s’est révélé impuissant face aux partenaires de Karim Benzema, titulaire ce dimanche au contraire de Varane. D’entrée maîtres du ballon, les Merengue ont d’abord fait trembler leurs adversaires sur une barre trouvée par Bale, sur une tête plongeante (16e). Avant de trouver la faille sur une autre belle tête lobée de Carvajal (1-0, 20e).



Un Real gestionnaire



Autour d’un Bale très actif, le Real a ensuite maîtrisé les débats et a doublé la mise par son Gallois, auteur d’une reprise bien placée sur un centre d’Asensio (2-0, 51e). Asensio qui aurait pu se muer en buteur sans un poteau trouvé (54e), puis une frappe sèche bien captée par le portier adverse (60e). Bien que dominateur, le Real a fini par gérer ses efforts et est même parvenu à garder sa cage inviolée grâce notamment au superbe retour de Nacho devant Angel (72e). Préféré à Varane en défense centrale, l’Espagnol a fourni une belle prestation. Au champion du monde français de retrouver sa place dans un Real encore en rodage en ce début de saison.











Le Figaro