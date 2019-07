Le Retour du Club Sono Mondiale. Au milieu des année 90 est née une structure nommée Club Sono Mondiale au titre de l’émission du même nom qu’animait le talentueux animateur Michael Soumah. Ainsi cette association culturelle a eu à initier beaucoup d’organisations culturelles dont le Podium Fm Samedi Relax qui, en un seul après midi pouvait réunir pas moins de 80 artistes et groupes musicaux. Mais après quelques années de bons et loyaux services rendus à la musique sénégalaise, le club sono mondiale tombàt en léthargie du fait de la dispersion de ses membres. Aujourd’hui, ce sont ces memes membres qui se sont retrouvés à l’université de Dakar pour relancer les activités du Club avec de nouvelles démarches.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2019 à 13:44 | | 0 commentaire(s)|

A les en croire, les initiatives iront dans le sens de la solidarité envers les démunis. Aussi, la grande décision issue de ce conclave repose pour l’essentiel sur la mise sur pied d’une Fondation Club Sono Mondiale. De belles perspectives qui se dessient avec le soutien probable de partenaires extérieurs prêts à apporter leurs soutiens à toutes initiatives allant dans le sens de la solidarité et de l’entre-aide. A la tête de cette future structure, c’est Yakham Thiam la grande animatrice la RTS2 qui est pressentie pour entre la Présidente. Un choix largement salué par l’assistance qui a vite compris que Yakham en tant que collaboratrice attirée de Michael Soumah est là personne la plus indiquée pour se positionner à la tête de la Fondation. Jules Niang de l’UCAD en assure le secrétariat général , Marie Jeanne Touré comme trésorière et Aly Saleh journaliste le chargé de Communication .

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos