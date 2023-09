Le Rnd quitte Benno Bokk Yakaar

Le Rassemblement national démocratique (Rnd) ne fait plus partie de Benno Bokk Yakaar (Bby). Il a annoncé la rupture avec la mouvance présidentielle? pour prendre part à la prochaine élection présidentielle sous la bannière d'une coalition. L'annonce a été faite hier par les responsables dudit parti dans une déclaration à la presse, en marge de leur congrès.



Selon son secrétaire général Bouna Alboury Ndiaye, le Rnd a décidé de quitter Benno Bokk Yakaar et de s'engager à la Présidentielle de 2024? dans le cadre d'une grande coalition qui va porter le projet du parti basé sur la pensée de Cheikh Anta Diop, informe "L'As".



A l’en croire, le temps de Cheikh Anta Diop a sonné pour réaliser l'unité africaine. Bouna Alboury Ndiaye pense que la pensée de Cheikh Anta Diop est toujours d'actualité en Afrique. Aujourd'hui, dit-il, force est de constater que les problèmes persistent par rapport à la maîtrise de notre destin. Globalement, le Sénégal comme l'Afrique, doivent conquérir leur indépendance. Le congrès avait pour thème : "Rôle du Rnd dans le contexte politique national, africain et mondial". On a noté la présence de beaucoup de responsables dudit parti et du leader de l’Udf Mboolo mi, Pape Demba Sy.