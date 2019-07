Le SAEMS va marcher pour une révision du système de rémunération des agents de l’Etat

Le Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen et du Secondaire (Saems) et les membres du G7 promettent de descendre sur le terrain pour une marche de protestation. D’ailleurs, ils ont déposé, auprès de l’autorité préfectorale, une demande de marche en guise d’information.

«A cette marche, nous invitons tous ceux qui considèrent qu’il y a nécessité de réviser le système de rémunération des agents de l’Etat. Si le gouvernement du Sénégal utilise, cette fois-ci, le même procédé ou tente d’interdire la marche, nous allons prendre nos responsabilités», a averti le secrétaire général du Saems.

Saourou Sène a annoncé, lors de la réunion du Bureau Exécutif National, qu’il va décliner sa position le moment venu, pour sa candidature au congrès du Saems prévu en septembre prochain.



