Le Saems-Cusems abandonnent les salles de classes pour 48h Le mouvement de grève des enseignants durera deux jours, ce mercredi sur tout l’étendue de la région de Dakar avec le débrayage pour exiger le payement par le gouvernement des indemnités dues aux enseignants.



Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2019 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

Dans une lettre d’alerte adressée au président de la République, le 22 octobre dernier, les syndicaliste informaient d’un préavis de grève devant expirer le 6 novembre 2019. Le bureau national du Cusems avait déjà exigé le paiement de toutes les indemnités des examens du Bac et du Bfem avant la date butoir du 30 novembre 2019. « Jusqu'à ce jour, l'Etat n'a pas procédé au paiement des indemnités qui varient en fonction de l'indice salarial et du nombre de jours effectués. Ce qui procède d'une méprise et d'un irrespect », a soutenu Amadou Bâ, secrétaire général du Cusems dans le département de Guediawaye.

L’arrêt des cours est prévu ce mercredi à 9 heures, a notamment précisé M. Ba, indiquant qu’ils feront pareil « dans la région de Dakar pour les mêmes causes : non-payement des indemnités du Baccalauréat et du Bfem ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos