Le Sahel reste l'épicentre du terrorisme mondial

Le Sahel reste l'épicentre du terrorisme pour la deuxième année consécutive, avec plus de la moitié des décès dans le monde en 2024, selon le dernier Indice mondial du terrorisme publié mercredi. Sur 7 555 décès dus au terrorisme dans le monde en 2024, 3 885 ont été enregistrés au Sahel, soit 51%, d'après l'Indice mondial du terrorisme élaboré par le groupe de réflexion, Institute for Economics and Peace.



L'indice classe chaque année, 163 pays en fonction de l'impact du terrorisme et a comme indicateurs, le nombre d'attaques, de morts, de blessés et d'otages. Selon l'étude, cinq des dix pays les plus touchés en 2024, se trouvent dans la région du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger continuent d'être parmi les plus touchés, de manière constante depuis 2017, selon l'indice. Cela souligne un déplacement géographique de l'épicentre du terrorisme, loin du Moyen-Orient vers le Sahel, ces deux dernières années, indique le rapport. Le Burkina Faso reste le pays le plus touché pour la deuxième année consécutive, avec 1 532 morts en 2024, contre 1 935 en 2023. Le Mali est passé de la troisième à la quatrième position, avec 604 morts en 2024. Il est suivi du Niger qui a enregistré la plus forte hausse de décès au niveau mondial.















