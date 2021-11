Le Secrétaire d’Etat américain à Dakar: « Le Sénégal est une démocratie forte » Le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, en visite à Dakar a déclaré samedi au cours d’une conférence de presse donnée conjointement avec la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssatta Tall Sall, que le Sénégal est « une démocratie forte ». Il demande aux autorités du pays de « continuer à protéger les libertés » et de laisser s’exprimer toutes les opinions.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Novembre 2021 à 20:54 | | 0 commentaire(s)|

« Le Sénégal est une démocratie forte en Afrique subsaharienne, un pays qui connaît les transitions pacifiques et le respect des droits de l’homme, des valeurs que nous partageons. Toutes les démocraties les partagent », a notamment fait savoir Antony Blinken. Ajoutant sur Aps, qu’« on ne peut pas prendre ces valeurs comme des acquis, il faut continuer à protéger les libertés et à offrir des espaces d’expression aux différentes opinions ».



Le chef de la diplomatie américaine, qui a décrit le Président Macky Sall comme un « leader fort », a salué l’exercice prochaine de la présidence tournante de l’Union africaine par le Sénégal, en 2022-2023.



Pour sa part, Aïssatta Tall Sall s’est réjouie de l’invitation adressée au Sénégal par le président américain, Joe Biden, en vue de sa participation à une conférence sur la démocratie.



M. Blinken a entamé vendredi une visite de quelque vingt-quatre heures à Dakar, la dernière étape d’une tournée africaine pour laquelle il est allé au Kenya et au Nigeria.



A l’occasion de sa visite, le Sénégal et les Etats-Unis ont signé un protocole d’accord en vertu duquel quatre projets de l’Etat sénégalais seront financés par le gouvernement américain, dans les infrastructures routières et la sécurité, avec près de 581,4 milliards de francs CFA, rappelle l’Aps.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos