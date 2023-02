Le Sénégal, Champion d’Afrique CHAN 2023 : Un premier sacre qui rapporte aussi 1,2 milliard FCfa

Il sera le premier bénéficiaire de cette enveloppe qui a connu une augmentation de 60%. Une décision prise par le comité exécutif de la Confédération africaine de Football (CAF), une semaine avant la finale.



Elle vise à accroître la valeur commerciale des compétitions africaines. Le Maroc, vainqueur de la précédente édition, avait reçu 1,25 million de dollars (plus de 757 millions FCfa).



Une hausse drastique qui fait le bonheur du Sénégal, qui en devient le premier bénéficiaire et insère 1,2 milliard FCfa dans les caisses de la Fédération sénégalaise de Football (FSF). Reste maintenant à savoir les retombées de cette manne financière non négligeable.











