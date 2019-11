Le Sénégal a emprunté encore 50 milliards dans le marché de l’Uemoa Le gouvernement du Sénégal à travers la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor public, sollicite à nouveau les investisseurs opérant sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (Umoa) à travers une émission simultanée par adjudication d’obligations assimilables du trésor (Oat) pour un même montant de 50 milliards FCfa programmée pour le 8 novembre 2019, a appris Apa mercredi auprès de l’Agence Umoa-Titres basée à Dakar.

Le texte précise que «contrairement aux précédentes émissions qui s’étaient effectuées avec trois types d’Oat, celle envisagée se fera à travers deux types d’Oat avec des maturités et taux d’intérêt différents».

«La première a une durée de 60 mois avec une échéance fixée au 7 juin 2024 et un taux d’intérêt de 6%. Le second type d’Oat a une durée de 84 mois avec une échéance fixée au 16 septembre 2026 et un taux d’intérêt de 6,15%. Pour les différents types d’Oat, l’émetteur s’est engagé à les rembourser en totalité le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance ou remboursement in fine. En revanche, le paiement des intérêts se fera annuellement dès la première année».



APA



