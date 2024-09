Le Sénégal à l’honneur : Mouhamed Tafsir Baâ devient Champion du Monde de Kickboxing

La note d’information reçue ajoute que ce jeune athlète, dont le parcours est marqué par la détermination, s'entraîne rigoureusement au Boxing Club Ville de Dakar et au Bop Boxing Club, consacrant jusqu'à 8 heures par jour à sa préparation.



En plus de son succès en kickboxing, Bâ est également champion du Sénégal et de la zone 2 en boxe anglaise. Il ne se limite pas à ces disciplines : il excelle également en MMA et en Sanda, affirmant ainsi son statut de touche-à-tout des sports de combat. Notamment, il a été sparring-partner de Modou Lô lors de son combat contre Ama Baldé, contribuant ainsi à la préparation de ce dernier.