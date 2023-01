Le Sénégal au bord de l'explosion sociale, (Par Diérycoly)

La dernière augmentation des prix du carburant a suscité moult réactions d'indignation et de réprobation. Les denrées de première nécessité ont vu leurs coûts doubler, voire tripler pour certaines et ce n'est pas fini ! Avons-nous, un État en faillite ? Sommes-nous dans un État responsable et républicain ? Devrions-nous sonner la révolte pour nous faire entendre ? Les questions ne manquent pas et peu de personnes ressources sont à même de nous donner des réponses adéquates.



Les banques s'y mêlent avec des agios et frais qui sortent d'on ne sait où, les télécoms, n'en parlons pas avec des minutes de communication toujours élevées et qui parfois, disparaissent à la vitesse de la lumière. Tous les secteurs sont affectés. Le Ministère des Finances rassure, les partenaires bilatéraux et multilatéraux font semblant. Le secteur privé national vocifère sans pourtant réussir à se faire entendre.



D'ailleurs, sont-ils capables de produire des choses de qualité en temps réel avec un service après vente de qualité ? Tout flambe et le pays est plombé. Et pourtant, des immeubles sortent de terre, des véhicules à plusieurs millions de francs déchirent les bitumes ô combien fragiles, car les budgets nécessaires pour des travaux de qualité n'ont pas été investis à bon escient.



Les commerçants et autres importateurs de biens sont devenus les nouveaux rois du pays en fixant eux-mêmes, les règles du marché. Ils définissent leurs prix de vente à leur guise et personne ne bronche. Ils font de la rétention pour créer une raréfaction des produits. Ce qui débouche sur une flambée des prix. Et là encore, personne n'ose l'ouvrir. Même pas les enquêteurs économiques.



De l'UMOA, on est passé à l'UEMOA, de la CEAO à la CEDEAO, sans compter les dizaines d'organismes sous régionaux, spécialisés dans les domaines du développement durable. Mais, concrètement, qu’est-ce qui a changé dans le quotidien des Africains ? Je suis du même avis que le Professeur Moustapha Kassé qui déclarait que les principes économiques utilisés sont dépassés et déphasés. Puisque, n’étant plus en conformité avec les réalités actuelles. Les plus anciens et nostalgiques se rappellent des sacs de riz de 100 kg, des pièces de 1F et 2F, mais surtout que les parents avec une famille nombreuse réussissaient à faire vivre tout le monde avec un salaire d'enseignant ou d'ouvrier.



Les temps changent, le monde évolue. Mais tout le monde n'a pas cette chance d'avoir ou de connaître un Directeur de société, un Ministre ou une haute personnalité dans sa famille. Et, cette propension à favoriser sa famille, ses parents ou proches doit cesser, voire s'arrêter. La majorité silencieuse des Sénégalais souffre. Il faut se dire la vérité et trouver des alternatives crédibles pour que cette bombe sociale n'explose pas. Nous serions tous perdants. Aussi bien le gouvernement que tous les intervenants dans ce processus de stabilité économique et sociale doivent revoir leur copie, avant qu'il ne soit trop tard.



L'adage dit : "Aide-toi et le ciel t'aidera'. Malheureusement, soit cette assertion est mal comprise ou il y a du "je m'en foutisme ambiant à grande échelle au Sénégal. Comment comprendre que quelqu'un dépense tous ses revenus soit-disant pour éviter "la honte familiale" ou organiser des festivités sur-mesure et se réveiller le lendemain, sans vergogne, affirmant que c'est le Président de la République qui est à l'origine de ses déboires ?



De grâce, soyons plus responsables. Un mot revient toujours dans mes posts : l'hypocrisie. Avec l'injustice, le mensonge et la malhonnêteté, le Sénégalais est très loin de sortir de l'auberge, voire de la cabane.



Travaillons bien et parlons peu. Que le Tout Puissant veille sur notre cher pays. Amine.