Le match Sénégal-Corée du sud, comptant pour la préparation de la Coupe du monde, vient de se terminer. Les «poulains» d’Aliou Cissé ont remporté le match par deux buts à zéro.



Un défenseur coréen a ouvert le score par un but contre son camps avant que l’attaquant d’Amiens, Moussa Konaté, ne corse l’addition en inscrivant le second but de la rencontre sur pénalty.

igfm