Le Sénégal débarrassé de la totalité de la cargaison polémique de nitrate d’ammonium Les tonnes de nitrate d’ammonium, qui étaient au port de Dakar, ont été tous évacuées vers le Mali avant-hier. Une information donnée par le Port Autonome de Dakar.

L’annonce a été faite par le Pad à travers un communiqué rendu public. « La Direction du Port autonome de Dakar informe l’opinion nationale et internationale et les parties intéressés que les 3.050 tonnes de nitrate d’ammonium en transit au Pad pour le Mali ont été évacuées», informe-t-elle dans un communiqué de presse traité par nos confrères de Emedia.



Et à ce jour, aucun atome de nitrate d’ammonium n’est présent au Pad, indique toujours la même source. A travers son communiqué, le Port Autonome de Dakar de préciser que le retard dans l’évacuation du produit est dû à la fermeture des frontières suite aux récents évènements politiques au Mali.



Pour rappel Le gouvernement avait affirmé que le propriétaire de la cargaison a demandé à stocker le produit chimique dans un entrepôt à Diamniadio, à environ 30 kilomètres de Dakar. Mais le ministère de l'environnement n'avait pas approuvé la demande, affirmant que le site ne remplit pas toutes les conditions requises. L’unique solution était son convoyage à sa destination finale.

