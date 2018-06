Le Sénégal demande le licenciement du présentateur de la BBC

Businessman, Lord et présentateur vedette de la BBC, Alan Sugar a créé la polémique lors de cette Coupe du monde avec un tweet sur l’équipe du Sénégal. Le gouvernement sénégalais a fait savoir qu’il refusait les excuses de ce dernier et qu’il demandait à la BBC, son licenciement.



Le Sénégal est l’une des belles surprises de la phase de groupes de cette Coupe du monde suite à son succès sur la Pologne (2-1). Un match qui a provoqué une polémique… en Angleterre. La faute à un tweet d’Alan Sugar. Businessman, Lord et présentateur de la BBC, celui-ci avait posté une photo des "Lions" et écrit: "Je reconnais certains de ces gars de la plage de Marbella. Des gars débrouillards". Un tweet accompagné d'un montage photo montrant l'équipe du Sénégal à côté de sacs à main et lunettes de soleil vendues sur un drap faisant penser à des produits contrefaits ".



"Blessant pour les joueurs et le peuple du Sénégal"



Après un premier message où il tentait de se justifier en plaidant l’humour ("Je viens de lire la réaction à mon tweet amusant sur les types sur la plage de Marbella... Il semble qu'il a été mal interprété et jugé offensant par quelques personnes"), Alan Sugar avait ensuite présenté ses excuses.



Refusées par les Sénégalais. Ndongo Ndiaye, conseiller sportif du président sénégalais Macky Sall, en a fait l’annonce demandant même à la BBC son licenciement, lui qui est le présentateur de 'The Apprentice', l’un des programmes phares de la chaîne anglaise. "Tout le monde parle de ce tweet, même au Sénégal, appuie M. Ndiaye. Je pense que c’est faire preuve de beaucoup d’ignorance pour quelqu’un avec cette position. Bien sûr, il y a la liberté de parole mais c’était mal et blessant pour les joueurs et le peuple du Sénégal."



La BBC n’a pas encore réagi à cette affaire et mauvaise publicité.













Rmc