Le Sénégal en deuil: un hashtag pour les disparus en mer Lancé en début de semaine sur Twitter, #LeSénégalEnDeuil est un hashtag pour commémorer les disparus en mer qui tentaient l’émigration en Europe. Il s’est, par la suite, élargi à tous les réseaux sociaux.

Vendredi 13 Novembre 2020

Les Sénégalais se sont engagés ce vendredi 13 novembre dans une journée de commémoration de la disparition de leurs compatriotes en mer. Le hashtag est ainsi symbole de deuil national virtuel, constate le Soleil.



Le journal de rappeler que plus de 400 Sénégalais auraient disparu dans leur péril menant vers l’Europe à en croire les chiffres avancés par l’Organisation internationale des migrations (OIM). Toutefois, les autorités sénégalaises ont nié ce chiffre.



Ainsi, le hashtag #LeSénégalEnDeuil répond en quelque sorte au « silence des autorités ». « Nous jeunesse sénégalaise avons décidé d’organiser une journée de deuil et de prière ce vendredi pour les victimes de l’immigration clandestine », peut-on écouter sur une vidéo diffusée sous le hashtag #LeSenegalEnDeuil.





Le programme de ce vendredi est établi comme suit: changer toutes les photos de couverture et celles de profil pour mettre l’image accompagnant le hashtag.



A 20h, une minute de silence numérique sera observée et les initiateurs exhortent les internautes à ne publier que les contenus relatifs au deuil.

