Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, deux pays frères : cette histoire de jeuneafrique qui en témoigne… Il y a de nombreux Sénégalo-Ivoiriens. Aujourd'hui, on se souvient de deux d'entre eux, Tidiane Thiam et Tara Gueye qui sont tous deux des Ivoiriens d'origine Wolof Sénégalais!

Le père de Tidiane Thiam est le journaliste Wolof Amadou Thiam du Walo. La famille de son père est très célèbre au Walo et à Dagana. Son père est le Cousin d'Habib Thiam, l'ancien premier ministre du Sénégal.



Son père a immigré en Côte d'Ivoire en 1947 et devient plus tard ministre de l'information d'Houphouët-Boigny. Son père, un Wolof, a épousé la nièce d'Houphouët-Boigny Mariettou Sow, qui est Baoulé du côté maternel et peulh du côté paternel. Son père Amadou Thiam, un homme Wolof, n'a jamais oublié sa langue wolof ni ses racines.



Parmi les frères et sœurs de Tidiane Thiam se trouvent Ndeye Anna Thiam, Pape Ababacar Thiam, Daouda Thiam, etc. Les gènes de son père doivent être résilients ! Regardez-le,un Wolof typique, grand, belle peau Noire et très élégant !



À propos de son père, Jeune Afrique dit ceci : « Ce Sénégalais d’origine qui conserva jusqu’au bout son inimitable accent du terroir avait très tôt choisi de vivre et de travailler en Côte d’Ivoire, sa patrie d’adoption».



Tara Gueye est la fille de Medoune Gueye, un Wolof Sénégalais et de Adja Soda qui est Wolof Sénégalaise de son côté paternel et Adjoukrou Ivoirienne de son côté maternel.

Nous célébrons nos deux pays qui ont tous deux accueilli des citoyens l'un de l'autre, et en ont fait des Ivoiriens ou des Sénégalais à part entière!



