Le Sénégal et le Brésil envisagent un partenariat historique pour la professionnalisation du E-sport Le Comité National de Promotion du E-sport au Sénégal (CONAPES), sous la tutelle du Ministère des Sports, a rencontré l'Ambassadeur du Brésil au Sénégal et en Gambie, Bruno Luiz Dos SANTOS COBUCCIO, pour discuter d'une collaboration potentielle dans le domaine de l'E-sport et du Gaming au Sénégal.



Cette rencontre a eu lieu dans le cadre d'un futur partenariat historique entre la République Fédérative du Brésil et la République du Sénégal. Les échanges ont essentiellement porté sur la perspective d'une collaboration fructueuse et durable pour la professionnalisation du E-sport et du Gaming au Sénégal.



Le président du CONAPES, Lordalajiman, a exprimé son enthousiasme pour cette initiative et a souligné l'importance de l'E-sport en tant que secteur en pleine croissance dans le monde entier. Il a également souligné que le Sénégal possède un grand potentiel pour devenir un leader dans ce domaine en Afrique de l'Ouest.



L'ambassadeur brésilien a salué l'initiative du Sénégal et a promis de tout faire pour faciliter une collaboration réussie entre les deux pays. Il a souligné que le Brésil est l'un des leaders mondiaux de l'E-sport et a exprimé sa volonté d'aider le Sénégal à développer son propre potentiel dans ce domaine.



Cette initiative représente une occasion importante pour le Sénégal de développer son économie numérique et de créer des opportunités pour les jeunes passionnés de technologie et de gaming. Le partenariat historique entre les deux pays promet d'être un tremplin pour la professionnalisation de l'E-sport et du Gaming au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.

