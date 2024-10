« Le Sénégal face à une crise économique et sociale imminente », Par Cheikh Sène, Économiste, Enseignant ILEA/UCAD

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2024 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal est confronté à une situation économique préoccupante, marquée par une dette publique dépassant 15 000 milliards FCfa, un déficit budgétaire supérieur à 10%, une baisse des recettes fiscales et une révision à la baisse du taux de croissance économique de 7,1%, à 6%. Ces indicateurs soulèvent des inquiétudes quant à la stabilité économique et sociale du pays, mais aussi sur les réactions des marchés financiers et des partenaires économiques.



LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES



Déficit budgétaire et endettement



Un déficit budgétaire qui dépasse les 10%, indique que les dépenses publiques surpassent largement les recettes de l'État. Cette situation pousse le pays à s'endetter davantage pour financer ses programmes de développement, avec pour conséquence, une augmentation de la dette publique. À terme, le service de la dette pourrait devenir insoutenable, obligeant le Sénégal à allouer une part considérable de son budget au remboursement, au détriment des investissements sociaux et économiques.



Réduction des recettes fiscales



La baisse des recettes fiscales signifie que l'État dispose de moins de ressources pour financer les services publics, tels que la santé, l'éducation et les infrastructures. Cela peut conduire à une dégradation de la qualité des services publics, affectant principalement les populations les plus vulnérables. De plus, la pression fiscale sur les entreprises et les ménages pourrait s'accentuer, réduisant leur capacité d'investir et de consommer, ralentissant ainsi davantage la croissance.



Révision à la baisse du taux de croissance :



Le passage d'une prévision de croissance de 7,1% à 6%, est un signal d'alerte. Cela pourrait entraîner une augmentation du chômage, notamment chez les jeunes et une réduction des investissements étrangers. Cette décélération de la croissance économique est souvent synonyme d'une baisse du niveau de vie pour une large frange de la population, accentuant les inégalités sociales.



FAUT-IL CRAINDRE POUR LES INVESTISSEMENTS ?



Réactions des marchés financiers



Face à une situation de surendettement et de déficit budgétaire important, les marchés financiers internationaux pourraient perdre confiance dans la capacité du Sénégal à honorer ses engagements. Cette perte de confiance se traduit généralement par une hausse des taux d'intérêt exigés par les prêteurs, rendant encore plus coûteux l'accès aux financements extérieurs. À terme, le Sénégal pourrait faire face à des difficultés pour lever des fonds sur les marchés internationaux ou être contraint de recourir à des financements onéreux et peu avantageux.



Position des partenaires économiques



Les partenaires internationaux, tels que le FMI, la Banque mondiale et les bailleurs bilatéraux, pourraient exiger des réformes économiques plus strictes en échange de leur soutien financier. Ces réformes pourraient inclure des politiques d'austérité, comme la réduction des dépenses publiques, l'augmentation des taxes ou encore des réformes structurelles visant à améliorer la gestion des finances publiques. Toutefois, de telles mesures risquent d'accentuer les tensions sociales, en réduisant la capacité de l'État à soutenir les populations les plus vulnérables.



Stratégies politiques pour la relance économique du Sénégal



Pour remédier à cette situation, l'État sénégalais doit mettre en place des stratégies politiques adaptées, centrées sur la stabilisation macroéconomique et la relance de la croissance.



Réformes fiscales et élargissement de la base fiscale :



Il est crucial de mettre en œuvre des réformes fiscales permettant de renforcer la collecte des impôts tout en réduisant l'évasion fiscale. D’après diverses estimations, tous les ans, le pays perdrait de 1 à12% de ses recettes fiscales, en raison des divers types de flux financiers illicites. L'élargissement de la base fiscale, en intégrant notamment le secteur informel, pourrait générer de nouvelles recettes fiscales, sans alourdir la pression sur les contribuables actuels.



Réduction du déficit budgétaire



Le gouvernement devrait s'efforcer de rationaliser ses dépenses publiques, notamment en réévaluant ses priorités. Des réformes doivent être entreprises pour améliorer l'efficience des dépenses publiques, en concentrant les investissements sur les secteurs à fort potentiel de croissance, comme l'agriculture, les énergies renouvelables et le numérique.



Promotion de l'investissement privé



L'État doit améliorer le climat des affaires pour encourager les investissements privés, tant nationaux qu'étrangers. Des réformes visant à simplifier les procédures administratives, à protéger les droits de propriété et à garantir un environnement juridique stable, seraient bénéfiques pour attirer de nouveaux investisseurs.



Diversification de l'économie



Une stratégie à long terme consisterait à diversifier l'économie sénégalaise, pour réduire sa dépendance aux secteurs vulnérables aux chocs externes, tels que l'extraction des ressources naturelles. Le développement de secteurs tels que le tourisme durable, l'économie verte et les services numériques, pourrait renforcer la résilience de l'économie face aux crises.



Renégociation de la dette :



Le Sénégal pourrait engager des discussions avec ses créanciers afin d'alléger le poids de la dett,e à travers des restructurations ou des reports d'échéances. Des solutions telles que des échanges dette-climat pourraient également être envisagées, pour convertir une partie de la dette en investissements dans des projets de développement durable.



Bref, Le Sénégal se trouve à un carrefour décisif de son histoire économique.



L'accumulation de la dette publique, le déficit budgétaire et la baisse des recettes fiscales, constituent des défis majeurs, qui nécessitent une réponse politique forte et adaptée. Toutefois, avec des réformes structurelles et une gestion rigoureuse des finances publiques, le pays peut sortir de cette situation, tout en préservant sa stabilité sociale et économique.













Cheikh Sène,

Économiste,

Enseignant ILEA/UCAD

Email : csene997@gmail.com



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook