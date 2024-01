Le Sénégal honoré : Pr Maimouna Ndour Mbaye membre de l’Académie française de Médecine Une nouvelle qui honore l’Afrique de l’Ouest: Pr Maimouna Ndour Mbaye est désormais membre de l’Académie française de Médecine. L’info partagée par Ma Revue de Presse dit que Pr Maimouna Ndour Mbaye vient d’intégrer la prestigieuse et sélective Académie française de Médecine comme Membre Correspondant étranger

Mme Maimouna Ndour Mbaye, Professeur titulaire de Médecine Interne à l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal devient ainsi la 1ère femme d’Afrique de l’Ouest à siéger dans cette vénérable institution



Le professeur Ndour est le Chef de Service de Médecine Interne et Directrice du Centre national de diabétologie à Dakar, mais également spécialiste en santé publique avec une grande expérience en Afrique et en Europe dans les domaines de la recherche, des bonnes pratiques cliniques et de la gestion du pied diabétique et d'autres complications des maladies métaboliques.



Alors Félicitations au Pr Maimouna Ndour Mbaye, Représentante régionale de Diabetic Foot International pour l'Afrique francophone.





