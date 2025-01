Le Sénégal lève 43,529 milliards FCfa sur le marché de l’Uemoa

En janvier 2025, le Sénégal a levé 43,529 milliards de francs Cfa sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Cette opération réussie démontre une fois de plus la capacité du pays à financer ses projets de développement, grâce à la confiance des investisseurs.



Le Trésor sénégalais a émis des Bons et Obligations assimilables pour répondre aux besoins de financement de l’État. La demande des investisseurs a largement dépassé l’offre initiale, témoignant de l’attractivité des titres émis. Les bons seront remboursés le 18 janvier 2026, tandis que les obligations arriveront à échéance les 20 janvier 2028 et 20 janvier 2030. Les taux d’intérêt proposés, compris entre 7,38 % et 7,77 %, reflètent la confiance accordée à l’économie sénégalaise.



Financer les secteurs clés



Les fonds levés serviront à financer des dépenses publiques dans des secteurs prioritaires comme l’éducation, la santé et les infrastructures. Cette levée s’inscrit dans la stratégie habituelle du Sénégal, qui utilise régulièrement les marchés financiers régionaux pour soutenir son développement.



Le Sénégal consolide sa présence sur le marché régional de la dette de l’Uemoa. En 2024, le pays avait déjà levé 29,520 milliards FCfa en octobre et 40,139 milliards FCfa en juin. Ces performances font partie d’une dynamique régionale : en 2023, les États membres de l’Uemoa ont collectivement mobilisé 8 746 milliards FCfa, contre 8 806,7 milliards FCfa en 2022.













leSoleil-sn