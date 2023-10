Le Senegal n 1 en Afrique du groupe B sur eFOOTBALL

C’est un parcours sans faute qui vient d’être réalisé ce 30 Septembre 2023 par notre eLION, eGAÏNDÉ MOMOJUVE, de son vrai prénom et nom (Haddiyatou Lahi DIOUF) sur le titre eFootball plus connu sous l’appellation PES pour les grands amateurs.



En effet, MOMOJUVE, Capitaine de l’équipe Nationale E-Sport du Sénégal sur eFootball vient de s’illustrer de fort belle manière pour les qualifications régionales africaines de la Global Esport Games qui se tiendront à Riyadh en Décembre 2023 en prenant la 1ère place du groupe B africain avec les scores suivants :



• Sénégal 2-0 djibouti

• Sénégal 2-0 Kenya

• Sénégal 2-1 Algérie

• Sénégal 2-0 Somalie

• Sénégal 2-0 Soudan du Sud



Le Sénégal, à travers la Fédération Sénégalaise des Jeux Électroniques et Sports Immersifs actuellement Comité National de Promotion du ESport, se félicite pour cette victoire de l’équipe Nationale E-Sport sur eFootball représenté par son capitaine MOMOJUVE permettant à notre pays de décrocher la première place du groupe B en se qualifiant ainsi pour les championnats du monde (Global Esport Games 2023) qui se tiendront à Riyadh en Décembre 2023.



#eLIONS DE LA TÉRANGA

#eGAÏNDÉ