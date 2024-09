« Le Sénégal n’atteindra pas l’accès universel à l’électricité en 2025 contrairement à ce que disait Macky Sall », Par Thierno Alia Mbengue, Ingénieur Polytechnicien

Le régime du Président Macky SALL a souvent manipulé et extrapolé les Chiffres, j’en veux pour exemple l’objectif d’accès universel à l’électricité fixé par ce dernier de manière absurde et unilatérale à 2025.



« L’ambition du gouvernement sénégalais est un accès universel à l’électricité en 2025 au lieu de 2030 initialement prévu. Ceci, au regard des capacités de production d’électricité du pays qui devront être renforcées par l’exploitation prochaine des ressources gazières et pétrolières…. la capacité électrique du Sénégal est passée de 500 MW en 2012 à 1787 MW en 2023 » Extrait de l’adresse à la Nation du 31 décembre 2023 par le Président de la République Macky Sall.

Le problème sur ces chiffres vient du fait que le taux d'électrification rurale au Sénégal est passé de 27 % en 2012 à 61 % en 2023 soit une progression moyenne annuelle de 2,8% pendant les 12 années du régime de Macky SALL.



Atteindre l’accès universel en 2025 est synonyme de faire passer le taux d’évolution moyen annuel de 2,8% réalisé pendant 12 ans à près de 20% en deux ans (2024 et 2025). Même un étudiant en statistique aurait pu savoir que ces chiffres sont utopiques d’autant plus qu’aucun dispositif particulier n’a été mis en place pour accélérer l’électrification rurale.



Le Sénégal sous le régime de Macky SALL a été le champion du monde des slogans et des objectifs utopiques qui ne sont basés sur aucune donnée scientifique. Ces mêmes phénomènes sont observés dans beaucoup d’autres secteurs comme l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement.



C’est la raison pour laquelle nous apprécions à sa juste valeur et soutenons avec force la décision du Président de la République Bassirou Diomaye FAYE et son Premier ministre Ousmane SONKO de communiquer la vérité des chiffres aux sénégalais. Cette posture, nous en sommes convaincu, permettra aux institutions internationales d’accorder plus de crédibilité à notre pays. Ces institutions savent désormais qu’elles ont en face des interlocuteurs crédibles qui ne sont pas dans la manipulation politicienne des chiffres.



C’est l’occasion pour le nouveau régime, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale de développement, de travailler sur des objectifs réalistes et réalisables relativement à l’accès universel à l’électricité.



Pour rappel, les Objectifs de Développement Durable (ODD) fixent l’objectif d’accès universel à l’électricité en 2030. Dès lors, le Sénégal a 6 ans à compter de 2025 pour travailler sérieusement sur un programme d’électrification structurant qui permettra d’atteindre l’accès universel à l’électricité.



Cela passera nécessairement par des choix technologiques rationnels et courageux qui transcenderont les intérêts des lobbys tout en intégrant le contenu local (fabrication des équipements au Sénégal, utilisation de l’expertise locale pour la construction des ouvrages). Aujourd’hui, l’investissement requis pour atteindre l’accès universel à l’électricité varie entre 700 et 1000 milliards francs CFA dépendamment des options technologiques.



L’Etat du Sénégal, responsable de la politique tarifaire du secteur de l’énergie verse une compensation sous forme de subvention qui s’établit à 800 millards Francs CFA en 2023.



Un meilleur ciblage de la subvention permettra au gouvernement de la réduire et réorienter ces ressources vers d’autres sujets prioritaires comme le programme d’accès universel à l’électricité. Plus précisément, 200 millards Francs CFA d’investissements à partir de 2025 et pendant 5 ans permettra d’atteindre l’accès universel à l’électricité en 2030.



Le Premier Ministre Ousmane SONKO va présenter référentiel des politiques publiques qui devra se substituer au PSE le 7 octobre 2024. Nous avons le plaisir de verser cette contribution à la réflexion pour que la problématique de l’accès universel à l’électricité trouve sa place dans ce document de haut qui constitue le plan d’opérationnalisation du Projet que nous portons pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès.



Thierno Alia Mbengue , Ingénieur Polytechnicien

Coordonnateur Cellule PASTEF Cite Lamy

Adjoint Coordonnateur section communale PASTEF Thies Est

Adjoint Commissaire à l’énergie MONCAP