Le Sénégal offre un passeport diplomatique à l’écrivain camerounais Achille Mbembe

Les autorités sénégalaises ont offert un passeport diplomatique à l’historien et philosophe camerounais Achille Mbembe, opposant au président Paul Biya, au pouvoir depuis 36 ans.



Le document de voyage de couleur bleue lui a été remis lors de son récent séjour à Dakar. C’est un Achille Mbembe fier qui a présenté son passeport diplomatique sénégalais sur les réseaux sociaux. Plusieurs intellectuels camerounais, à l’instar du journaliste Jean-François Channon, se sont félicités de cette décision des autorités sénégalaises.



« Voilà. Quand vous ne reconnaissez pas la valeur de cet homme, Achille Mbembe, l'un des intellectuels africains les plus influents dans le monde, eh beh les autres le reconnaissent. Et c'est bien ainsi. Et nous serons là dans là dans nos petits vals en train d'adorer des figures irréalistes et un homme de plus en plus déclinant que nous voulons déifier. Les autres voient en Achille Mbembe comme hier en Fabien Eboussi Boulaga, Mongo Béti, des figures qu'ils nous envient. Dommage.



Le Sénégal est un grand pays qui sait attirer les valeurs. Achille a donc un passeport diplomatique. Au Cameroun, les diplômés organiques du système Biya, les élites incompétentes et corrompues vous diront que "et puis?" Aka. Restez avec votre dictature là. Ailleurs les gens travaillent en Afrique et avancent », écrit ce dernier repris par Cameroon-Info.



Entre autres avantages que pourrait procurer à l’historien et philosophe camerounais son nouveau document de voyage, il y a la facilitation de ses déplacements que l’on sait nombreux. Son passeport diplomatique éviterait à l’intellectuel la longue attente qu’occasionne chaque renouvellement de son passeport camerounais (parfois jusqu’à 6 mois). Des tracasseries qu’il décrivait dans le texte ci-dessous publié le 8 février 2018.