Le Sénégal perd encore une personnalité: Pierre Ndiaye, le Secrétaire général du ministère des Finances emporté par la COVI-19 Assurément l’année 2020 sera marquée à tout jamais d’importantes personnalités. La COVID-19 toujours meurtrières est passée par-là

Jeudi 24 Décembre 2020

Oui, une autre personnalité de la République est emportée par la covid19. Il s’agit Pierre Ndiaye du nom du Secrétaire général du ministère de l’économie et des finances est décédé hier mercredi 23 décembre 2020 à l’hôpital principal de Dakar.



Cadre de la Bceao, Pierre Ndiaye a été pendant longtemps le patron de la Direction générale de la Prévision et des Etudes Economiques avant d’être promu en 2014, Directeur de la Direction Générale de la Planification et des Politiques Economiques, rappelle iGFM.



A sa famille, ses proches et l’ensemble du Sénégal, Leral.net exprime sa compassion et prie pour le repos de son âme. Que le paradis soit sa nouvelle demeure.



