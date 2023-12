Le Sénégal, plaque tournante du trafic de drogue : Nouvelle saisie de cocaïne au large de ses côtes ( Cartel de Medellín )

Le 22 décembre, le patrouilleur hydrographique et océanographique de la Marine nationale sénégalaise, le "PHM WALO", a intercepté une embarcation "go fast" à environ 220 kilomètres au large de Dakar. Cette embarcation rapide transportait une cargaison de drogue destinée à l'Europe. Des tirs de semonce ont été nécessaires pour immobiliser l'embarcation qui tentait de s'échapper après avoir largué sa cargaison illicite en mer.



La saisie a abouti à la récupération de 690 kilogrammes de cocaïne, qui ont été ramenés à Dakar en même temps que l'embarcation "go fast" et ses cinq membres d'équipage. Ces événements récents soulèvent des questions cruciales sur la lutte contre le trafic de drogue dans la région et mettent en lumière la nécessité d'une coopération internationale pour démanteler les réseaux criminels impliqués.



Le Sénégal, une plaque tournante du trafic de drogue :



La répétition des saisies de cocaïne au large des côtes sénégalaises souligne le statut du pays en tant que plaque tournante du trafic de drogue. Le "go fast" intercepté récemment n'est que la dernière illustration des tentatives persistantes des trafiquants de drogue d'utiliser les voies maritimes pour acheminer leurs produits illicites.



Représentants du Cartel de Medellín à Dakar et en Guinée-Bissau :



L'identification des acteurs derrière ces opérations illicites demeure un défi, mais des questions se posent sur la possible implication du Cartel de Medellín dans cette région. Les autorités sénégalaises et de la Guinée-Bissau devraient intensifier leurs efforts pour déterminer si des représentants du cartel opèrent dans ces zones et prendre des mesures décisives pour les neutraliser.



Le rôle de l'État dans la lutte contre le trafic de drogue :



La question centrale qui se pose est de savoir si l'État fait suffisamment pour contrer ces activités criminelles. Les saisies répétées soulèvent des préoccupations quant à l'efficacité des mesures en place et à la capacité des autorités à anticiper et à contrer les tactiques évolutives des trafiquants de drogue.



La nécessité d'une coopération internationale :



Le trafic de drogue étant un problème transnational, la coopération internationale est cruciale pour lutter efficacement contre ces réseaux criminels. Le Sénégal devrait collaborer étroitement avec ses partenaires régionaux et internationaux pour renforcer les capacités de lutte contre le trafic de drogue et partager des renseignements afin de démanteler les organisations criminelles impliquées.



En conclusion, les récentes saisies de cocaïne au large des côtes sénégalaises soulignent l'urgence d'une action coordonnée et déterminée contre le trafic de drogue dans la région. La menace persistante nécessite une réponse concertée de la part des autorités nationales et internationales pour assurer la sécurité et la stabilité de la région.



