Le Sénégal, premier pays francophone d’Afrique à obtenir le niveau de maturité 3 de l’OMS pour la réglementation des médicaments –Guy Marius Sagna L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), selon sa classification mondiale des autorités nationales de réglementation des produits médicaux, est heureuse d’annoncer que le système de réglementation pharmaceutique du Sénégal a atteint le niveau de maturité 3, pour les médicaments. Cet état de fait a été possible grâce aux activités régaliennes de l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP).

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Décembre 2024 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

Cette étape historique, dans le renforcement continu des systèmes de réglementation pharmaceutique fait, d’une part, entrer le Sénégal dans la trop courte liste des pays qui ont un système dit « stable, bien fonctionnel et intégré ». D’autre part, cette étape prime le Sénégal comme premier pays africain francophone à atteindre ce niveau de maturité. Pour les citoyens au Sénégal, cela confirme l’engagement du pays à garantir et sécuriser la mise à disposition de médicaments sûrs, efficaces et de qualité et ainsi permettre la bonne prévention et traitement des populations.



Cette réussite est constatée à la suite d’une évaluation formelle et indépendante, menée d’avril à octobre 2024, par des évaluateurs internationaux venus d’Europe, d’Afrique et d’Asie, en collaboration avec des experts de l’OMS avec l’utilisation de l’outil global de comparaison des systèmes de réglementation pharmaceutique (OEG).



Pour le Sénégal, comme pour les sept pays d’Afrique anglophone ayant ce niveau de maturité 3 (Égypte, Ghana, Nigéria, Afrique du Sud, Tanzanie, Rwanda et Zimbabwe), cette évaluation formelle représente à la fois un exercice technique et un engagement à aligner les pratiques sur les normes internationales les plus rigoureuses, tout en consolidant un système capable de répondre aux défis de santé publique actuels et futurs.



Également, l’évaluation a permis de mettre en lumière les progrès réalisés ces dernières années, notamment grâce aux partenaires au développement et à l’appui constant de l’OMS. Une dynamique qui s'inscrit dans le cadre des sollicitations du pays et des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé.



Suite à l’obtention du niveau de maturité 3 du système de réglementation pharmaceutique des médicaments au Sénégal, aux côtés de partenaires tels que la Banque Mondiale, la Fondation Susan Buffet, le Fonds mondial, Management Sciences for Health, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), la Team Europe (Agence Française de Développement, Banque Européenne d’Investissement, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Enabel, Expertise France, KfW, Union Européenne), l’United States Agency for International Development (USAID), et l’United States Pharmacopeia (USP), l’OMS réaffirme son engagement à continuer d’accompagner



Guy Marius Sagna



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook