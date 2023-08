Le Sénégal recherche une cagnotte de 120 milliards FCFA sur le marché financier de l’UEMOA.

Cette émission a été autorisée à la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor par l’arrêté n° 025647 du 26 juillet 2023 du Ministre des Finances et du Budget M. Moustapha Ba.



A travers cette émission, le gouvernement entend financer des investissements prévus au budget de l’État au titre de l’année 2023.



Le montant global de l’opération est reparti en trois tranches A, B et C dénommés respectivement : « Etat du Sénégal 6,15% 2023-2028 » portant émission de 5 000 000 obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, « Etat du Sénégal 6,30% 2023-2030 » portant émission de 4 000 000 obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA et « Etat du Sénégal 6,50% 2023-2033 » portant émission de 3 000 000 obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA

.

La date de jouissance sera fixée dans les trois jours ouvrés suivant la clôture de l’opération.



Quant aux intérêts, ils seront payés semestriellement, six mois à compter de la date de jouissance des titres ou le jour ouvré suivant, si ce jour n’est pas un jour ouvré.



Le remboursement des obligations de la tranche A se fera par amortissement constant semestriel avec un différé de 12 mois. Celui des obligations des tranches B et C se fera par amortissement constant semestriel avec un différé de 24 mois. Selon l’émetteur, l'amortissement des obligations se fera sur le nombre de titres.

Oumar Nourou

