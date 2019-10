Le Sénégal se dote de 4 avions de chasse L’Armée sénégalaise a commandé 4 avions de chasse de type L-39 Albatros. La commande a été passée en avril 2018 et sera livrée en 2020 et 2021, selon Les Echos, qui souligne qu’il s’agit d’un avion d'entraînement militaire, construit par la firme tchèque Aero Vodochody, équipé de missiles AIM-9L pour une capacité air-air. D’ailleurs, le chef d'État major général de l’Armée, le général Mamadou Diop, a effectué, le 6 octobre dernier, un vol d’essayage d’une heure à bord de cet avion informe la même source.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Octobre 2019 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos