Le Sénégal va accueillir la 1ère session Outre-mer de l'Ecole Innopraktika et des "Saisons russes"

" C'est un projet très attendu qui perpétue la tradition de la coopération internationale et révèle le fort potentiel des échanges culturels entre la Russie et l'Afrique. Chaque participant a une occasion unique de se familiariser avec la diversité de la vie artistique de la Russie, de voir un large éventail d'approches créatives dans l'art. Je suis sûre que cet événement-jalon sera une véritable fête pour tous les créateurs et les connaisseurs de la beauté et apprendra au monde artistique de nouveaux noms " , a déclaré la Ministre de la culture de la Fédération de Russie, Olga Lioubimova.



" Pour l'École, la première session à l'étranger est un nouvel horizon et une occasion de partager avec des étudiants étrangers venus de tout le continent africain l'expérience des auteurs russes et leur vision de l'art. Nous avons reçu plus de 100 demandes de participation de jeunes peintres et sculpteurs qui étaient heureux de découvrir le monde de l'art russe. Il faut noter que de nombreux pays africains montre de l'intérêt pour la culture russe, ce qui est l'une des raisons de l'organisation de la session en République du Sénégal " , a noté le directeur du projet " Les Saisons russes " Alexeï Lebedev.



" La première session à l'étranger de " l'École d'Innopraktika et des Saisons russes " est une nouvelle étape du développement de l'École. En concevant le projet " Les Valeurs mondiales " en 2017, nous ne pouvions pas prévoir des événements qui affecteraient le monde entier. La nouvelle ère post-coronavirus a changé le format de communication et a ouvert de nouvelles possibilités pour les gens.



Cependant, l'importance des valeurs, et avec cela, les fondements humanitaires et socioculturels du développement de la civilisation, c'est quelque chose qui restera inchangé à jamais. La mise en œuvre de cette mission de " l'École d'Innopraktika et des Saisons russes" aujourd'hui, est plus actuel que jamais. Elle aide à établir un dialogue interculturel des représentants de différents pays, de différents vues artistiques et différents traditions esthétiques, à élargir les horizons de l'interaction des gens, y compris à travers le pouvoir unificateur de l'art, comme on n'a pas besoin de mots pour le comprendre ", croit le premier adjoint du directeur général de l'institut non gouvernemental de développement "Innopraktika", Natalia Popova.



L'autorité mondiale des beaux-arts russes et de l'école d'art russe est bien connue. Le berceau des maîtres de l'art russe et l'un des centres de la vie artistique du pays est l'Institut Répine de Saint-Pétersbourg, qui a déjà accueilli deux fois les étudiants de l'École dans ses murs. Cette année, parmi les mentors qui travailleront avec les étudiants à l'étranger sont les sculpteurs Ekaterina Pilnikova et Vladimir Brodarsky, les peintres Anastasia Nikolaeva et Ilya Zor'kine.



" L'Afrique est un continent incroyable, plein de différentes possibilités. De nombreux artistes y ont été attirés, y compris les russes, qui ont cherché l'inspiration en regardant des paysages désertiques et des visages expressifs. Il était une fois, nous avions des étudiants d'Afrique, principalement d'Ethiopie, un pays lointain et proche à la fois, comme il nous a donné les ancêtres du grand poète russe. Il est à noter qu'aujourd'hui, dans nos murs, dans l'atelier de la peinture historique sacrée, un merveilleux étudiant d'Ethiopie fait ses études.



Bien sûr, nous nous sommes préparés avec enthousiasme pour le voyage au Sénégal, en essayant de choisir les meilleurs enseignants capables d'inspirer les étudiants talentueux sélectionnés par le concours, réunis à l'école des " Saisons russes " à Dakar. Nous avons envisagé un programme intéressant qui combine l'ampleur propre à notre école avec la culture, l'ethnographie, la couleur locales. Nous plaçons de grands espoirs dans ce programme, nous comptons sur la poursuite du dialogue des cultures. Après tout, le monde est énorme. Il ne se limite pas à l'Asie, à l'Europe et à l'Amérique, dont nous avons une idée établie depuis des siècles ", explique le recteur de l'Institut de peinture, de sculpture et d'architecture Ilia Répine de Saint-Pétersbourg Semyon Mikhailovsky.



La session aura lieu dans le grand pôle culturel " Place du Souvenir Africain " sur la côte Atlantique, avec le soutien de l'École nationale des Arts du Sénégal. Dans le cadre du programme d'études, auront lieu des conférences sur l'histoire et les bases de l'école de peinture et d'architecture russe. En plus des cours théoriques, il y aura aussi des cours pratiques : pendant deux semaines les participants travailleront sur une œuvre reflétant le thème de la session : "La créativité unit : préservons les valeurs mondiales". La session résultera en œuvre de qualification finale qui sera présenté à l'exposition à Dakar.



Juste après la session à l'étranger, une autre session d'art aura lieu du 2 au 23 juin 2022 à l'Institut de peinture, de sculpture et d'architecture de Saint-Pétersbourg. Après la session d'art de "l'École d'Innopraktika et des Saisons russes", une session chorégraphique est prévue qui se tiendra à Saint-Pétersbourg à l'Académie de danse de Boris Eifman du 6 au 26 juillet 2022. Comme le veut la tradition, le projet se terminera par le festival "Les Valeurs mondiales", à Sébastopol.



Le travail de "l'École d'Innopraktika et des Saisons russes" est basé sur les principes des relations culturelles, où l'expérience des prédécesseurs est aussi importante que les réalités de la vie moderne. À l'École, les étudiants de différents pays avec l'aide de mentors russes de principaux établissements d'enseignement du pays, pourront comprendre les régularités générales et y trouver des détails secrètes qui font du monde que nous habitons un monde de valeurs mondiales communes. Le monde des gens qui aspirent à l'unité à travers l'art.



Vous pouvez en savoir plus en consultant la section " École " sur le site des " Saisons russes " https://www.russianseasons.org/ru/school/.