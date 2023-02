Le Sénégal vainqueur du CHAN : Macky Sall offre une prime spéciale de 10 millions F Cfa et un terrain à chaque Lion local Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2023 à 00:32 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir remporté ce samedi le trophée du Championnat d’Afrique des Nations (Chan) aux dépens de l’Algérie, pays organisateur de la compétition, les Lions locaux du Sénégal ont regagné le pays dimanche, vers les coups de 19h 30. D’ailleurs, l’équipe a été reçue le même jour au Palais de la République par le chef de […] Après avoir remporté ce samedi le trophée du Championnat d’Afrique des Nations (Chan) aux dépens de l’Algérie, pays organisateur de la compétition, les Lions locaux du Sénégal ont regagné le pays dimanche vers les coups de 19h 30. D’ailleurs, l’équipe a été reçue le même jour au Palais de la République par le chef de l’Etat qui a annoncé une prime spéciale de 10 millions F Cfa pour chaque joueur et chaque membre du staff technique. Chacun d’entre eux aura également un terrain de 500 m2 dans la région de Dakar, selon toujours le Président Macky Sall. A noter que les lions du beach soccer qui ont remporté la dernière CAN de la même discipline reçoivent la même prime.



Source : https://lesoleil.sn/le-senegal-vainqueur-du-chan-m...

