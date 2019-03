Le Sénégal vient de demontrer une fois de plus la maturité et l'intégrité de son peuple. La présidente de MAAS REC (Mouvement And ak Aliou Sall pour la Réélection du président Macky Sall), Madame Sall Sokhna Bousso Gueye et son staff adressent leurs vives félicitations à son Excellence le Président Macky Sall et lui souhaitent un succès total dans l'accomplissement de cette tâche sacerdotale si ardue mais aussi si noble que le peuple Sénégalais dans sa plus grande majorité vient de lui assigner.



Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2019 à 21:10 | | 0 commentaire(s)|

Elle remercie aussi tous les mouvements MAAS REC de Dakar,de Yeen, de Thies,de Diender,de Bambey et de Touba qui ont magnifié certes leur citoyenneté mais surtout qui ont choisi la continuité.

A toutes les personnes qui ont renouvelé leur confiance au père du PSE,le MAAS REC,à travers sa présidente vous remercie et vous exhorte à persévérer sur cette voie pour un Sénégal de paix,de fraternité et de solidarité.

LA CELLULE DE COM DE MAAS REC

