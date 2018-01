Le TAS confirme la radiation de Joseph Lamptey Cette fois, Joseph Lamptey n’a plus de voie de recours. La FIFA (Fédération internationale de football association) a confirmé lundi, avoir pris bonne note de la sentence motivée du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), confirmant la suspension à vie de l’arbitre ghanéen.

Cette sanction avait été prise par la Commission de Discipline et la Commission de Recours de la FIFA pour violation de l’art. 69, al. 1 (Influence illégale sur le résultat d’un match) du Code disciplinaire de la FIFA à l’occasion du match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018, opposant l’Afrique du Sud au Sénégal, le 12 novembre 2016. Un match qui a finalement été rejoué.



D’après les conclusions de l’enquête du TAS, Lamptey est reconnu coupable d’avoir volontairement pris de mauvaises décisions dans la rencontre « dans le seul but de permettre qu’un certain nombre de buts soient marqués afin que des parieurs puissent toucher leurs gains ».



« Le TAS a conclu qu’il existait un lien évident entre ces décisions volontairement erronées et les flux de paris habituellement enregistrés ; il a en conséquence reconnu M. Lamptey coupable d’une illicite prise d’influence sur le résultat du match », poursuit le communiqué.



Sur son site officiel, la FIFA précise: « La décision du TAS souligne en outre, l’engagement de la FIFA pour la protection de l’intégrité du football et sa politique de tolérance zéro à l’encontre de la manipulation de matches ainsi que l’efficacité de son partenariat avec Sportradar et son système de détection des fraudes, qui a joué un rôle important dans ce dossier »/











