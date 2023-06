Le TER a repris ses activités

Après quelques jours d’arrêt à cause des manifestations au Sénégal, le Train express régional (Ter) a repris ses activités, avant-hier lundi. Mais, aujourd’hui, il a revu ses horaires pour les derniers trains en circulation. Ces derniers, en effet, quitteront Dakar et Diamniadio à 18 heures, annonce un communiqué, parcouru par Rewmi.



Ainsi la société appelle ses clients à venir très tôt en gare ‘’Ce jour, les derniers trains en circulation partiront de Dakar et Diamniadio à 18h45; nous vous invitons à venir plus tôt en gare. Une circulation aux horaires habituels est prévue demain 07 juin 2023. Nous vous tiendrons informés par ce même canal en cas de modification’’, lit-on dans le communiqué.