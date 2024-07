Le Togo lève plus de 32 milliards FCfa sur le marché financier de l’UEMOA

Le montant mis en adjudication était de 30 milliards FCFA. Le montant des soumissions globales s’élève à 32,296 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 107,65%.



Le montant des soumissions retenu est de 32,100 milliards FCFA et celui rejeté 196 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux d’absorption de 99,39%.



Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,48% pour les bons, 7,69% pour les obligations ayant une durée de 3 ans et 7,80% pour celles de 5 ans.



Le remboursement des bons se fera le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 27 juillet 2025. Le paiement des intérêts se fera d’avance et précomptés sur leur valeur nominale des bons.



Le Trésor Public togolais remboursera le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 29 juillet 2027 pour celles de 3 ans et au 5 février 2029 pour celles de 5 ans. Le paiement des intérêts se fera par an selon le taux de 6,15% pour les OAT de 3 ans et 6,40% pour celles de 5 ans et ce, dès la fin de la première année.

