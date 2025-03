Le Togo prend la tête de la Fédération des Associations Professionnelles des Banques et Établissements Financiers de l’UEMOA

Guy Martial Awona succède au Sénégalais Boccar Sy, arrivé au terme de son mandat. Pendant les deux prochaines années, il aura pour mission de poursuivre les réformes engagées dans le secteur bancaire et financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, dans un contexte marqué par des défis économiques croissants.

Les attentes à l’égard du nouveau président sont nombreuses, alors que le secteur bancaire de l’UEMOA fait face à des mutations majeures. Concrètement, il va s’atteler à renforcer le développement et la stabilité du système financier, en facilitant l’accès au crédit, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

Le Togolais doit également s’engager dans l’accélération de la digitalisation, levier essentiel pour améliorer l’inclusion financière au sein de l’espace communautaire. La modernisation des services bancaires, la mise aux normes internationales et le renforcement des dispositifs de sécurité financière figurent également parmi les objectifs majeurs de son mandat.

La coopération entre les institutions bancaires et les États membres de l’UEMOA sera également un axe stratégique du mandat de Guy Martial Awona, dans la marche vers des solutions durables pour une finance efficace et résiliente. Sur cet aspect, le ministre togolais de l’économie et des finances, Georges Barcola, a appelé à un dialogue constant avec les autorités publiques des pays de l’espace.

Notons que la FAPBEF-UEMOA, est un cadre de concertation et d’innovation pour les acteurs bancaires de la région en vue de l’élaboration de solutions adaptées aux réalités économiques ouest-africaines.

