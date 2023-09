Le Togo procède à des opérations de rachat et d’émissions simultanées de bons et obligations du trésor.

Selon le compte rendu établi par UMOA-Titres, le montant global alloué au rachat de titres s’est établi à 16 milliards de FCFA.



Deux types de bons avec une durée résiduelle de 36 jours et 50 jours sont concernés par le rachat.



Le montant global racheté par le Trésor Public du Togo est le même que celui des soumissions retenues, soit 16 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 100%. Il en est de même du taux d’absorption qui est de 100%.



Concernant l’émission simultanée de BAT et d’OAT, le montant global mis en adjudication était de 17 milliards de FCFA. Le montant des soumissions des investisseurs s’est élevé également à 17,511 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 103,01%.



L’émetteur a retenu l’intégralité des soumissions. Ce qui correspond à un taux d’absorption de 100%. Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,24% pour les bons et 7,99% pour les obligations.



Les bons sont remboursables le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au premier septembre 2024.Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur leur valeur nominale.



Quant au remboursement du capital des obligations, il est programmé pour le 31 juillet 2026. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d’un taux de 6% et ce, dès la fin de la première année. A l’endroit des investisseurs, le Trésor Public indique qu’à la prochaine date de paiement de coupon le 31 juillet 2024, tous les souscripteurs recevront un coupon plein quel que soit le moment d'acquisition des titres. Sur cette base, les souscripteurs à cette deuxième tranche auront à verser en plus du prix (pied de coupon couru), un taux de coupon couru de 0,573770% qui leur permet d'avoir droit à un coupon entier le 31 juillet 2024.

Oumar Nourou

Dans l’optique d’avoir un meilleur profilage de sa dette, l’Etat du Togo, à travers son Trésor Public, a procédé ce vendredi 1er septembre 2023, simultanément à des opérations de rachat de bons assimilables du trésor (BAT) et d’émissions de BAT d’un an et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 ans pour un montant respectif de 16 milliards de FCFA et 17,511 milliards de FCFA.Source : https://www.lejecos.com/Le-Togo-procede-a-des-oper...