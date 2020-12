Le Tourisme en difficulté : Cri du cœur des professionnels APHORES Les mesures de restriction des autorités contre la covid-19 ont douché les espoirs des acteurs du secteur touristique. D’où le cri de détresse du président de l’association des professionnels de l’Hôtellerie et de la restauration au Sénégal (APHORES), Pape Berenger Ngom qui craint pour l’avenir des hôtels, bars et restaurants.

Alors qu’ils avaient une forte demande de la clientèle durant ces périodes de fêtes, voilà que les décisions unilatérales viennent tout foutre en l’air. Pour M. Ngom, cette décision n’est pas appropriée en ce moment où la relance du secteur est entamée.



A l’en croire, le monde sportif, les hôteliers, les transporteurs, les artisans sont profondément impactés par cette pandémie et l’absence de transparence de l’aide de l’État a lésé certains. Au lieu de fermer restaurants et bars, il pense que l’Etat doit exiger le port des masques et le respect de la distanciation sociale.

L’As



